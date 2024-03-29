



В Таджикистане проводятся аресты из-за теракта в Крокусе

В Таджикистане 15 человек были арестованы по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье.



Об этом сообщило кремлевское информационное агентство "РИА Новости".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным таджикских спецслужб, подозреваемые якобы планировали совершить теракты в Таджикистане на праздник Новруз.



Еще девять человек были задержаны в столице Таджикистана Душанбе.

