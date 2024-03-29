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В Таджикистане проводятся аресты из-за теракта в Крокусе
29.03.2024 17:47 Алина Груднева

В Таджикистане проводятся аресты из-за теракта в Крокусе

В Таджикистане 15 человек были арестованы по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье.

Об этом сообщило кремлевское информационное агентство "РИА Новости".

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По данным таджикских спецслужб, подозреваемые якобы планировали совершить теракты в Таджикистане на праздник Новруз.

Еще девять человек были задержаны в столице Таджикистана Душанбе.
 

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