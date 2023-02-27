



В США медведь второй раз за месяц сбежал из зоопарка

Андский медведь по имени Бен уже второй раз в этом месяце сбежал из вольера в зоопарке Сент-Луиса в США. Представители зоопарка уверяют, что работают над тем, чтобы найти способ удержать медведя в вольере.



Представители зоопарка сообщили, что медведь пробыл на улице меньше часа, и его нашли неподалеку от вольера. 4-летнего медведя, весящего около 150 кг, успокоили и вернули в вольер. Во время прогулки беглеца посетителей и персонал зоопарка удерживали внутри зданий зоопарка.



Медведь уже убегал 7 февраля, разорвав скобы, которыми сетка из нержавеющей стали была прикреплена к раме двери вольера. Он не отходил далеко и был на улице около 90 минут, прежде чем его вернули.



В ответ зоопарк добавил к сетке клипсы из нержавеющей стали с крепостью на разрыв более 200 кг. Но Бену удалось снять их. Сотрудники зоопарка заявили, что они работают над альтернативными способами защиты вольера и обратятся за советом к консультативной группе Bear Taxon Ассоциации зоопарков и аквариумов.