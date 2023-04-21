



В США еврейскому подростку-аутисту выгравировали свастику на спине

ФБР начало расследование предполагаемого преступления на почве ненависти после того, как еврейскому подростку-аутисту вырезали свастику на спине в средней школе Лас-Вегаса, сообщает i24.



Мальчик, 17 лет, не говорит; он один из немногих учеников государственной школы, которые носят ермолку.



Израильско-американский совет (IAC) осудил инцидент.



“Израильско-американский совет был потрясен, узнав, что еврейский подросток мог стать жертвой такой бесчеловечной антисемитской атак», — сказал Шохам Николет, соучредитель и генеральный директор IAC. - Мы призываем власти расследовать этот инцидент в полной мере, а всем в сообществе, у которых есть дополнительная информация, сообщить об этом в ФБР и школьную службу IAC на сайте www.schoolwatch.me”.



Инцидент был впоследствии подтвержден Антидиффамационной лигой (ADL). Ранее в этом месяце ADL опубликовала исследование , показывающее рост числа антисемитских инцидентов в США.



Выяснилось, что евреи, которых можно легко идентифицировать, особенно ультраортодоксальные евреи, являются основными жертвами антисемитских нападок на Западе, включая избиения, оплевывание и бросание в них предметов. В Нью-Йорке зарегистрировано наибольшее количество нападений в городах мира, а в Лондоне — больше всего нападений в Европе.



Многие инциденты связаны с антиизраильской пропагандой.



