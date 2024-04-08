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В Смоленской области рухнувший Панинский мост перебил газопровод: видео
08.04.2024 19:25 MIGnews.com

В Смоленской области рухнувший Панинский мост перебил газопровод: видео

В российской Вязьме в Смоленской области обрушился Панинский мост. Шесть человек пострадало, один умер. Речь идет о водителях грузовика и легкового автомобиля, которые полетел вниз вместе с мостом.


Мост рухнул на железнодорожные пути, над ними оборваны провода. Приостановлено движение поездов на участке.

Известно, что в 2018 году его отремонтировали. На это потратили около 10 миллионов рублей.

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