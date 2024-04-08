



В Смоленской области рухнувший Панинский мост перебил газопровод: видео

В российской Вязьме в Смоленской области обрушился Панинский мост. Шесть человек пострадало, один умер. Речь идет о водителях грузовика и легкового автомобиля, которые полетел вниз вместе с мостом.

В Смоленской Народной Республике автомобильный мост рухнул прямо на ж/д пути.

В Вязьме в районе кожзавода рухнул Панинский мост. Очевидцы сообщают, что груды бетона свалились прямо на ж/д пути и перекрыли движение поездов.

Виноваты хахлы. pic.twitter.com/AuoYobIdBu — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) April 8, 2024

Мост рухнул на железнодорожные пути, над ними оборваны провода. Приостановлено движение поездов на участке.Известно, что в 2018 году его отремонтировали. На это потратили около 10 миллионов рублей.