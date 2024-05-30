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В Сирии уничтожены шестеро боевиков "Хезболлы"
30.05.2024 10:40 Алина Груднева

В Сирии уничтожены шестеро боевиков "Хезболлы"

В ночь на 30 мая в результате авиаударов в сирийской провинции Хомс, приписываемых Израилю, ликвидированы шестеро боевиков "Хезболлы".

Об этом сообщает Сирийский центр по мониторингу за соблюдением прав человека.

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Уточняется, что удар нанесен по военной позиции возле района Аль-Форколс. В этом месте дислоцируются проиранские боевики.

В Армии обороны Израиля информацию об атаке в Сирии не комментируют.
 

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