



В Сирии уничтожены шестеро боевиков "Хезболлы"

В ночь на 30 мая в результате авиаударов в сирийской провинции Хомс, приписываемых Израилю, ликвидированы шестеро боевиков "Хезболлы".



Об этом сообщает Сирийский центр по мониторингу за соблюдением прав человека.



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Уточняется, что удар нанесен по военной позиции возле района Аль-Форколс. В этом месте дислоцируются проиранские боевики.



В Армии обороны Израиля информацию об атаке в Сирии не комментируют.

