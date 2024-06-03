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В Шри-Ланке от наводнений погибли 7 человек. Число жертв может расти
03.06.2024 03:30 MIGnews.com

В Шри-Ланке от наводнений погибли 7 человек. Число жертв может расти

В результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями на Шри-Ланке, погибли по меньшей мере семь человек, сообщает Центр управления стихийными бедствиями (ЦУМР) страны.

В городе Ситавака, расположенном за пределами столицы Коломбо, три члена одной семьи погибли, когда их дом был затоплен.

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В ряде районов прекращена подача электроэнергии.

В девяти районах объявлено предупреждение об оползнях.

Директор ЦУМР Прадип Кодиппили сообщил сингальской службе Би-би-си, что риск наводнений в Коломбо и других районах юга страны стремительно возрастает.

"По имеющимся данным, во многих районах на данный момент выпало более 400 мм осадков", - сказал г-н Кодиппили. "Риск незначительного наводнения возрастает до риска крупного наводнения".
 

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