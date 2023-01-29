



В школе Филадельфии запретили плакат с цитатой Эли Визеля

Цитата лауреата Нобелевской премии, пережившего Холокост американского и французского еврейского писателя и журналиста Эли Визеля была ненадолго удалена со стен средней школы в Филадельфии, потому что она нарушала школьную политику “нейтралитета”.



На прошлой неделе директор средней школы в округе Бакс, штат Пенсильвания, приказал школьному библиотекарю снять четыре плаката с цитатой профессора Визеля. Цитата взята из речи Визеля при вручении Нобелевской премии 1986 года и гласит: “Я поклялся никогда не молчать, когда и где бы люди ни терпели страдания и унижения. Мы всегда должны принимать чью-то сторону. Нейтралитет помогает угнетателю, а не жертве. Молчание поощряет мучителя, а не мучимого”.



Оказалось, что плакаты не соответствуют противоречивой новой политике округа, запрещающей учителям заниматься “пропагандистской деятельностью” или демонстрировать знаки или символы “любого партийного, политического или социального вопроса”.



“Если я не уберу его, я понял, что будут последствия, которые могут повлиять на меня”, – сказал библиотекарь Мэтт Печич местным СМИ.



Округ разрешил средней школе Central Bucks South на следующий день снова повесить плакаты и опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что мемуары Визеля “Ночь” являются постоянной частью ее учебной программы. Округ также принес извинения “за любой ущерб или опасения, которые это вызвало, особенно для членов еврейской общины”.



Новый закон округа о “нейтралитете” был принят советом, в который вошли несколько недавно избранных крайне правых кандидатов. Обеспокоенность по поводу “критической расовой теории” и идентичности ЛГБТК в государственных школах побудила многих таких кандидатов баллотироваться в школьные советы по всей стране.



Решение совета округа Бакс принять свою собственную политику “нейтралитета” в начале этого месяца вызвало возмущение Американского союза гражданских свобод, а также спровоцировало федеральное расследование в отношении округа.



“Это именно тот тип цензуры, который, как мы опасались, станет следствием чрезмерно широкой и вредоносной политики”, – считает региональный директор Филадельфийской антидиффамационной лиги Эндрю Горецки.