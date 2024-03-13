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В Рязани нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу
13.03.2024 07:13 Алина Груднева

В Рязани нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу

В ночь на 13 марта в Рязани нефтеперерабатывающий завод подвергся удару дрона.

Соответствующие видео опубликовали российские паблики.

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После удару по НПЗ на объекте вспыхнул пожар. Его площадь составила более 200 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадали два человека. На месте происшествия работают экстренные службы. Также по официальным данным, сбиты дроны в Ленинградской области.

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