



В России задержана женщина с двойным гражданством по обвинению в госизмене

Женщина с двойным российско-американским гражданством была задержана в России по подозрению в государственной измене и финансировании армии Украины.



Неназванная женщина из Лос-Анджелеса "собирала средства для украинской организации, конечным бенефициаром которой были Вооруженные силы Украины", сообщила Федеральная служба безопасности России.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ее также обвиняют в том, что она посещала проукраинские митинги в США.



33-летняя женщина была задержана в Екатеринбурге.



В ФСБ заявили, что женщина собирала деньги для украинской организации с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную агрессию в Украине.

По ее словам, на эти средства впоследствии закупались медикаменты, оборудование, оружие и боеприпасы для украинской армии.



На кадрах, опубликованных российским государственным информационным агентством РИА Новости, видно, как женщину, чье лицо было размыто, сопровождает офицер в форме.



В ФСБ заявила, что женщина действовала "против безопасности нашей страны" и, находясь в США, поддерживала украинскую армию.



В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении максимального срока наказания за государственную измену до пожизненного лишения свободы.

