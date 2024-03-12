



В России сегодня очень не спокойно: центр Белгорода попал под атаку

В России пожаловались на атаку дрона по центру Белгорода. Якобы под удар попало здание местной администрации, в результате чего есть даже пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.



"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА", - заявил Гладков.



По его словам, якобы есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая - контузию.



Кроме того, в из-за взрыва в здании администрации выбиты окна, посечен фасад. При этом, Гладков уже успел определить принадлежность беспилотника к так называемым "дронам противника". В сети уже появились видео последствий атаки.





В России 12 марта совсем неспокойно. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.



Уже утром стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы "Свобода России" выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что "легион идет на выборы". На данный момент известно, что добровольцы контролируют населенный пункт Теткино в Курской области.



К тому же сегодня в РФ случилось две авиакатастрофы - в Белгородской области, вероятно, упал истребитель Су-27, а в Иваново РФ - Ил-76.