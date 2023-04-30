



В России родители убили своего ребенка и инсценировали похищение

Семья россиян убила собственного восьмимесячного ребенка. Пытаясь скрыть преступление, супруги подали в полицию заявление о том, что младенца похитили неизвестные. Об этом сообщила пресс-служба Следкома России в Ростовской области.



В Ростове-на-Дону 23-летняя мать подала в полицию заявление об исчезновении ее восьмимесячного ребенка.



Полицейские заподозрили, что женщина сама причастна к этому преступлению, и провели соответствующие следственные действия.



В доме, где заявительница жила с 33-летним мужчиной, были найдены останки ребенка и другие доказательства их причастности к убийству младенца.



Супруги признались в том, что нанесли ребенку смертельные раны. Убедившись, что младенец не дышит, супруги решили отвести от себя подозрение и подали заявление в полицию о похищении ребенка.







Родители задержаны и предстанут перед судом.