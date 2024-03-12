



​​​​​​​В России разбился военно-транспортный самолет Ил-76

Во вторник, 12 марта, в российском Иваново упал военно-транспортный самолет. Предварительно речь идет об Ил-76. Об этом сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы.



В пабликах активно распространяется видео горящего самолета в воздухе. Вероятно, у него загорелся двигатель. Утверждается, что речь может идти о военно-транспортном самолете россиян Ил-76.



Очевидцы сообщают, что кадры сняты с Иваново, а падение самолета произошло на аэродроме "Северный", где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Так как оттуда зафиксирован густой столб дыма.



Также есть информация, что самолет упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома.



По информации некоторых российских Телеграм-каналов, самолет шел на посадку, а на его борту находились 12 человек. Издание Shot, без ссылки на источник, называет это "аварийной посадкой". Утверждается, что экипаж отвел горящее судно от жилых домов.

