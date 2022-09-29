Новости » Происшествия
В России подожгли еще один военкомат
29.09.2022 09:34 Алина Груднева

В России подожгли еще один военкомат

Рано утром, 29 сентября, в Новосибирске подожгли еще один военкомат на фоне частичной мобилизации в России.

 
Об этом сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
 
"29 сентября, в 6:25, была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано", — сказано в сообщении.
 
По данным "Интерфакс", имущество и помещения не пострадали. Задержан подозреваемый. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы