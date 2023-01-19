



В России почти ежедневно отменяют рейсы из-за неисправности самолетов

Санкции ЕС и США против авиации РФ в связи с полномаштабной войной в Украине предусматривают запрет на обслуживание западных самолетов и поставку деталей к ним. Из-за этого самолеты все чаще ломаются, а их летное состояние поддерживают, разбирая на запчасти часть флота.



С начала 2023 года в России практически ежедневно происходят поломки самолетов, которые приводят к отмене рейсов или к экстренным посадкам. Видео и данные об инцидентах появляются в телеграмм-каналах.



Сообщается, что 17 января самолет Utair не смог вылететь из Москвы в Сургут из-за неисправной двери в хвостовой части. На видео пассажиров в соцсети видно, что закрыть дверь не удалось. Людей пересадили на другой борт.



16 января не смог взлететь самолет "Ижавиа", выполняющий рейс из Братска в Нижневартовск. Во время разбега на взлетно-посадочной полосе произошел хлопок. Взлет отменили.



По данным телеграмм-канала "AVIAINCIDENT", 17 января при старте самолета "Уральських авиалиний" в Сочи была обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла самолета. Борт отбуксировали на ремонт.



18 января во время полета самолета компании "Ямал" из Новосибирска в Нижнекамск была обнаружена проблема с гидросистемой. Самолет сел в Тюмени.



19 января самолет авиакомпании "Россия" прервал взлет по причине срабатывания сигнализации на открытие двери багажника. Борт должен был лететь из Красноярска в Санкт-Петербург.