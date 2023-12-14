



В РФ традиционно заявили, что сбили все украинские БпЛА

В ночь на 14 декабря Украина якобы пыталась атаковать Российскую Федерацию беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ и традиционно заявили, что сбили все цели.



""Киевский режим" в ночь на четверг, 14 декабря, пытался атаковать РФ беспилотниками, но они все сбили", – заявили в российском Минобороны, отметив, что девять украинских беспилотников якобы были уничтожены и перехвачены силами ПВО над территориями Калужской и Московской областей.



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О том, что российская ПВО в ночь на 14 декабря "отбила атаку" беспилотника на Москву написал и мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.



"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника", – сообщил Собянин, уточнив, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

