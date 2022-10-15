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В РФ священник "сдал" прихожанина ФСБ за поддержку Украины
15.10.2022 23:45 Александр Юзовский

В РФ священник "сдал" прихожанина ФСБ за поддержку Украины

Российский священник "сдал" своего прихожанина ФСБ за его антивоенную позицию.

Издание "Усть-Кут" сообщило, что инцидент произошел в Иркутской области.

Прихожанин пришел к настоятелю православного храма в поселке Тельма на таинство исповеди перед причастием. Во время разговора со священником он рассказал о своей поддержке Украины.

Батюшка назвал прихожанина сторонником антивоенной позиции и сообщил о нем в ФСБ.

Прихожанин был привлечен к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ "Действия направленные на возбуждение вражды или ненависти…".

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