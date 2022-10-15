



В РФ священник "сдал" прихожанина ФСБ за поддержку Украины

Российский священник "сдал" своего прихожанина ФСБ за его антивоенную позицию.



Издание "Усть-Кут" сообщило, что инцидент произошел в Иркутской области.



Прихожанин пришел к настоятелю православного храма в поселке Тельма на таинство исповеди перед причастием. Во время разговора со священником он рассказал о своей поддержке Украины.



Батюшка назвал прихожанина сторонником антивоенной позиции и сообщил о нем в ФСБ.



Прихожанин был привлечен к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ "Действия направленные на возбуждение вражды или ненависти…".