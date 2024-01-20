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В РФ считают "вполне нормальным" заминирование ЗАЭС
20.01.2024 19:01 Алина Груднева

В РФ считают "вполне нормальным" заминирование ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов ответил на обвинения со стороны инспекторов МАГАТЭ о том, что россияне заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает кремлевское информагентство РИА Новости.

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По словам Ульянова, огромное количество мин, которые были найдены вокруг ЗАЭС - это "вполне нормально".

"Это нормальное средство защиты станции от нападений, мины по периметру ЗАЭС опасны лишь для крыс, ворон и диверсантов", - оправдался дипломат.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что ВС РФ оставили мины по периметру станции, в буферной зоне между внутренней и внешней оградой объекта.

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