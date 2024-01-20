



В РФ считают "вполне нормальным" заминирование ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов ответил на обвинения со стороны инспекторов МАГАТЭ о том, что россияне заминировали Запорожскую атомную электростанцию.



Об этом сообщает кремлевское информагентство РИА Новости.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Ульянова, огромное количество мин, которые были найдены вокруг ЗАЭС - это "вполне нормально".



"Это нормальное средство защиты станции от нападений, мины по периметру ЗАЭС опасны лишь для крыс, ворон и диверсантов", - оправдался дипломат.



Напомним, ранее глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что ВС РФ оставили мины по периметру станции, в буферной зоне между внутренней и внешней оградой объекта.