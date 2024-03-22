



В РФ погибли два человека во время ремонта ИЛ-76

В аэропорту Ульяновск-Восточный ремонт самолета ИЛ-76 завершился ЧП, в результате которого погибли два человека.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



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Уточняется, что во время ремонта у самолета отлетело стопорное кольцо шасси, угодив в мастеров.



Технические работы проводились на стоянке. Двое мужчин получили тяжелые ранения, из-за которых скончались по пути в больницу. По факту фатального инцидента начата проверка.

