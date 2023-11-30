



В РФ подтвердили гибель генерал-майора – подорвался на мине в Украине

В Российской Федерации подтвердили смерть на войне в Украине генерал-майора РФ Владимира Завадского. Он подорвался на мине, сообщило российское издание "Важные истории" в своем Telegram-канале.



Генерал-майор Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса РФ. О его смерти первой сообщила организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль" в соцсети "ВКонтакте".



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В публикации говорится, что офицер погиб 28 ноября, и погиб в тылу, а не на передовой. Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением РФ в целях борьбы с ДРГ противника. При этом предпринимается попытка списать гибель Завадского на артиллерийский удар ВСУ.



Издание подсчитало, что это уже 12-е сообщение о гибели высших офицеров ВС РФ в Украине. Из них в России подтвердили лишь гибель семерых, включая Завадского.



Самый высокопоставленный офицер ВС РФ, убитый на войне в Украине – это замкомандующего Южного военного округа РФ генерал Олег Цоков, напоминает УП. Он погиб летом в Бердянске, предположительно – при ударе по командному пункту 58-й армии.