



В РФ аварийно сел Boeing-737: на борту было 422 человека. Видео

Все чаще из РФ приходят новости об аварийной посадке самолетов. Вот и сейчас стало известно, что борт компании "Аэрофлот" Boeing-737 совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси.



Вылетел самолет из Москвы, вынужденно приземлился в Южно-Сахалинске в аэропорту Хомутово. На борту находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Эксклюзивные кадры происшествия опубликовал российский Telegram-канал Mash. Официальной причиной инцидента называют проблемы с подкосами шасси. Пострадавших нет. Обратный рейс задерживается - необходимо заменить шасси.



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Напомним, в сентябре 2022 года Россия получила от Международной организации гражданской авиации по безопасности полетов "красный флажок". Такая оценка указывает на серьезные деградационные процессы по безопасности полетов.



На сегодня только четыре страны мира имеют такой статус: Бутан, Конго, Либерия и Россия.

