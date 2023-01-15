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В результате взрыва гранаты погиб солдат-репатриант
15.01.2023 14:52 Аркадий Бочаровский

В результате взрыва гранаты погиб солдат-репатриант


Капрал Денис Зиновьев погиб сегодня ночью в результате взрыва гранаты
 
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала имя погибшего солдата бригады Кфир. Покойный капрал Денис Зиновьев погиб в результате взрыва боеприпасов в жилом помещении на тренировочной базе бригады "Кфир" в районе Бекаот.

Денис Зиновьев, боец бригады "Кфир", 18 лет, был призван из Петах-Тиквы.

Покойный Денис Зиновьев после смерти был повышен в звании со звания рядового до звания капрала.

В результате инцидента еще один боец был тяжело ранен, а двое бойцов получили легкие ранения.

Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента. По окончании расследования результаты будут переданы в военную прокуратуру для изучения.
 

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