



В результате пожара на золотом руднике в Перу погибли 27 человек

В воскресенье власти заявили, что в результате пожара на небольшом золотом руднике на юге Перу погибли 27 человек, что стало самым смертоносным несчастным случаем на шахте в стране за более чем два десятилетия.



В заявлении местного правительства говорится, что короткое замыкание вызвало пожар рано утром в субботу в южном регионе Арекипы.



На изображениях в местных СМИ и социальных сетях видны темные клубы дыма, вырывающиеся из места происшествия.



Шахта управляется небольшой фирмой Yanaquihua. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.



“Это было подтверждено полицейским участком Янакиуа, погибло 27 человек”, — заявил местный прокурор Джованни Матос местному телевидению в воскресенье.



Перу является крупнейшим в мире производителем золота и вторым по величине производителем меди.



Согласно данным Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Перу, этот инцидент стал самой крупной аварией на шахте с 2000 года.



