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В результате пожара на золотом руднике в Перу погибли 27 человек
07.05.2023 20:41 Ирина Демьянова

В результате пожара на золотом руднике в Перу погибли 27 человек

В воскресенье власти заявили, что в результате пожара на небольшом золотом руднике на юге Перу погибли 27 человек, что стало самым смертоносным несчастным случаем на шахте в стране за более чем два десятилетия.

В заявлении местного правительства говорится, что короткое замыкание вызвало пожар рано утром в субботу в южном регионе Арекипы.

На изображениях в местных СМИ и социальных сетях видны темные клубы дыма, вырывающиеся из места происшествия.

Шахта управляется небольшой фирмой Yanaquihua. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

“Это было подтверждено полицейским участком Янакиуа, погибло 27 человек”, — заявил местный прокурор Джованни Матос местному телевидению в воскресенье.

Перу является крупнейшим в мире производителем золота и вторым по величине производителем меди.

Согласно данным Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Перу, этот инцидент стал самой крупной аварией на шахте с 2000 года.

 

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