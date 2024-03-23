Новости » Происшествия
В результате мега-теракта в Москве убиты более 60 человек
23.03.2024 08:35 Аркадий Бочаровский

В результате мега-теракта в Москве убиты более 60 человек

Кремлевкие СМИ сообщают о том, что в результате террористической атаки в Крокус-Холл погибло более 60 человек. Это один из самых крупных терактов в России за 15 лет. 

Большинство погибло из-за отравления дымом и паники. 

Террористам удалось провести оружие и взрывчатку и,вероятно, уйти. 

У следствия нет пока главной версии кто организовал теракт. 

Трое детей умерли после теракта в «Крокус Сити Холле» — минздрав Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что в больницах после теракта в находятся 121 пострадавший, в том числе 3 детей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы