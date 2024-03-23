



В результате мега-теракта в Москве убиты более 60 человек

Кремлевкие СМИ сообщают о том, что в результате террористической атаки в Крокус-Холл погибло более 60 человек. Это один из самых крупных терактов в России за 15 лет.



Большинство погибло из-за отравления дымом и паники.



Террористам удалось провести оружие и взрывчатку и,вероятно, уйти.



У следствия нет пока главной версии кто организовал теракт.



Трое детей умерли после теракта в «Крокус Сити Холле» — минздрав Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что в больницах после теракта в находятся 121 пострадавший, в том числе 3 детей.