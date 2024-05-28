



В Пуэрто-Рико в детей на пляже попала молния: видео

В Пуэрто-Рико во время дождя трое ребят от 6 до 12 лет находились на открытой части пляжа Монтаньес в городе Изабелла. Они стояли рядом и что-то рассматривали, как вдруг прямо по центру между ними ударила молния. Дети попадали навзничь.

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Un rayo impactó a tres menores de edad en la playa Isabela, en Puerto Rico. Los tres fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica. pic.twitter.com/fFdPWLp3pB — UHN Plus (@UHN_Plus) May 28, 2024

Слава Богу, первая помощь была оказана вовремя. У врачей хватило времени добраться до парней. Двое уже хорошо себя чувствуют, третий идет на поправку.