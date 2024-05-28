Новости » Происшествия
В Пуэрто-Рико в детей на пляже попала молния: видео
28.05.2024 22:30 MIGnews.com

В Пуэрто-Рико в детей на пляже попала молния: видео

В Пуэрто-Рико во время дождя трое ребят от 6 до 12 лет находились на открытой части пляжа Монтаньес в городе Изабелла. Они стояли рядом и что-то рассматривали, как вдруг прямо по центру между ними ударила молния. Дети попадали навзничь.


Слава Богу, первая помощь была оказана вовремя. У врачей хватило времени добраться до парней. Двое уже хорошо себя чувствуют, третий идет на поправку.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы