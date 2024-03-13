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В Пскове пожаловались на "грохот": власти ответили
13.03.2024 11:02 Алина Груднева

В Пскове пожаловались на "грохот": власти ответили

Жители российского Пскова 13 марта пожаловались на "грохот" в городе.

Это произошло на фоне массированных атак беспилотников в разных регионах РФ.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поспешил ответить запаниковавшим жителям города.

"Поступает много вопросов от жителей Пскова, что за грохот слышен сегодня в городе. Отвечаю. Сегодня на полигоне под Псковом проходят плановые учения, в том числе с использованием РПГ. Поводов для беспокойства нет. Все в порядке и под контролем", - заверил он.
 

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