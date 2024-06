В пригороде Афин вспыхнул масштабный пожар

В среду, 19 июня, в пригороде греческих Афин вспыхнул масштабный пожар, который не могут взять под контроль уже сутки.



По данным информационного агентства Reuters, местные жители были эвакуированы из своих домов.



Движение транспорта по главной магистрали, которая соединяет муниципалитет Коропи с пригородом Афин, приостановлено. Информация о пострадавших в результате пожара не поступала.



В пожарной службе отметили, что работу по тушению осложняет сильный ветер, из-за которого появились новые очаги возгорания. Местные власти подозревают, что это был поджог.

