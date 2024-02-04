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В Польше предупредили о "незапланированных военных действиях"
04.02.2024 17:36 Алина Груднева

В Польше предупредили о "незапланированных военных действиях"

Власти Польши предупредили жителей о возможности "незапланированных военных действий", связанных с обеспечением национальной безопасности страны.

Соответствующее заявление было обнародовано 4 февраля.

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Уточняется, что на востоке Польши с 5 февраля по 5 мая для пилотов вводится навигационное предупреждение о военных действиях.

На границе с РФ и Беларусью могут быть активизированы ВВС в ответ на исходящую из этих стран угрозу.

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