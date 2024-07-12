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В Польше потерпел крушение самолет ВВС страны
12.07.2024 16:50 Алина Груднева

В Польше потерпел крушение самолет ВВС страны

В пятницу, 12 июля, в Польше потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС страны М-346 Master.

Информацию об этом подтвердил представитель командования Вооруженных сил Марек Павляк в эфире TVP Info.

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Самолет загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта в Гдыне. Павляк подтвердил, что на борту находился один человек. В настоящее время не известно, успел ли пилот катапультироваться.

"Это произошло во время подготовки к выступлению. По сути, это все, что мы знаем на данный момент", - сообщил он.

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