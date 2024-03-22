



В Польше подняли авиацию из-за удара РФ по Украине

Утром, 22 марта, в Польше подняли авиацию из-за атаки РФ на Украину.



Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Польши.



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По словам польских военных, российские военные наносили удары по Украине с самолетов Ту-95, Ту-22 и МИГ-31.



"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию. Предупреждаем, что польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в заявлении.