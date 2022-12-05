



В Петах-Тикве мотоциклист ехал без шлема и сбил полицейского



Полиция арестовала водителя мопеда из Петах-Тиквы (26 лет) по подозрению в наезде на полицейского после того, как он отказался сообщить ему свои данные.



Согласно подозрению, полицейский подал сигнал молодому человеку, который ехал по тротуару без шлема, остановиться, а после просьбы сообщить свои данные подозреваемый продолжил движение и наехал на полицейского.



В результате полицейский получил легкую травму ноги и был направлен на лечение в городскую больницу Бейлинсон. В ходе полицейского расследования выяснилось, что молодой человек был лишен прав, а в его вещах было обнаружено вещество, предположительно являющееся наркотиком. Срок его задержания был продлен до завтра.