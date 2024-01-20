В Персидском заливе столкнулись два боевых корабля
Два корабля Королевского флота Великобритании столкнулись в Персидском заливе.
По данным "Анадолу", в аварию на базе в Бахрейне попали HMS Chiddingfold и HMS Bangor.
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Уточняется, что один из них врезался во второй, когда тот был пришвартован возле причала. Информация о пострадавших среди членов экипажа не поступала.
В настоящее время начато расследование относительно столкновения двух кораблей, которые получили повреждения. По словам британского контр-адмирала Эдварда Алгрена, эти два судна находились в Персидском заливе в рамках операции "Кипион".
https://t.co/m1KMgNLhtt pic.twitter.com/2ZauWyBacw— fill your boots (@MilitaryBanter) January 19, 2024