В Пакистане парень похитил 4-летнюю девочку с целью изнасилования

Абдул выкрал маленькую девочку на улице прямо у дома, где она жила. Он утащил ее на кладбище с целью изнасиловать.

К счастью, милосердные жители деревни подоспели и спасли девочку.



На видео видно, как будучи застигнутым врасплох, парень поспешно застегивает штаны.

Pakistan: Abdul abducted a little girl from the street near their home, taking her to a graveyard in aim to rape her.

Fortunately, compassionate villagers arrived in time and rescued the girl.



