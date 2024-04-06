В Орске из-за прорыва плотины затоплены населенные пункты
В российском городе Орск из-за прорыва дамбы затапливает населенные пункты.
Местные экстренные службы назвали ситуацию критической.
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По данным СМИ, ширина обрушения плотины составляет 10 метров, а уровень Урала – 9,27 метра.
В Орске мэр отметил, что есть риск изоляции микрорайона северной части Орска, а на самом плотине удалось приостановить течение воды.
По оценке мэра Орска, ситуация с подтоплением стремительно развивается в худшую сторону. В городе ожидают, что вода уйдет не раньше, чем через 1,5 - 2 недели.