



В ООН обновили данные: война забрала жизни 8490 мирных

Организация Объединенных Наций обновила данные о погибших гражданских из-за войны РФ в Украине. При этом в Организации подчеркивают, что количество погибших мирных может быть существенно больше обнародованных цифр.



Так, согласно новым данным, за время полномасштабного вторжения России в Украину, начиная с 24 февраля от рук российских захватчиков погибли около 8,5 тысячи мирных жителей Украины. Еще более 14 тысяч получили ранения, говорится в в сводке ООН.



"Из-за вторжения РФ погибли 8490 мирных жителей, а 14 244 были ранены. В частности, в подконтрольных россиянам частях Донецкой и Луганской областей 652 убитых и 2316 раненых", – сказано в отчете.



В то же время, специалисты организации отмечают, что эти данные не окончательные. Также число убитых из-за военных действий на территории Украины может быть значительно выше.



"Пока нет достоверной информации из таких городов, как Мариуполь (где, по заявлениям украинских властей, могли погибнуть более 20 тысяч мирных жителей), полностью уничтоженной россиянами во время штурма Попасной, а также Лисичанска и Северодонецка", – уточняют эксперты ООН.



Напомним, ранее в ООН подтвердили гибель более 500 детей с начала войны.



По состоянию на 31 января 2023 года в Украине зафиксированы 133 жертвы сексуального насилия, среди которых 45 женщин и три девочки.