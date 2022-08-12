



В Нью-Джерси перевернулся двухэтажный автобус: есть жертвы

В Нью-Джерси произошла авария с участием двухэтажного автобуса.



Как сообщает People, двухэтажный туристический автобус Van Hool с 22 пассажирами врезался в грузовик Ford F-150. Столкновение произошло в результате того, что водитель автобуса потерял управление. После удара автобус съехал с дороги вправо, ударился об ограждение и перевернулся.



В результате аварии две женщины погибли, еще три человека, включая водителя, получили тяжелые ранения. 14 других пассажиров получили неопасные для жизни травмы и были доставлены в районные больницы.



По информации прессы, пассажирам пришлось вылезать из окон и использовать люк на крыше автобуса, чтобы выбраться из транспортного средства.