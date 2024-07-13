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В Непале спасатели извлекли первое тело из автобусов, смытых оползнем
13.07.2024 14:07 MIGnews.com

В Непале спасатели извлекли первое тело из автобусов, смытых оползнем

Власти Непала сообщают, что спасатели извлекли первое тело из двух автобусов, перевозивших более 50 человек, которые были снесены оползнем в реку Тришули.

В субботу погодные условия улучшились, и поисковики смогли охватить большую территорию в поисках пропавших автобусов и пассажиров после инцидента.

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Тяжелая техника расчистила большую часть шоссе, что облегчило работу поисковиков.

Солдаты и полицейские использовали резиновые плоты, водолазов и сенсорное оборудование, чтобы найти автобусы, которые оползень столкнул с шоссе в реку.
 

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