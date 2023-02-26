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В Непале погиб израильский студент-медик
26.02.2023 14:54 Алина Груднева

В Непале погиб израильский студент-медик

В Непале дикий слон убил 30-летнего израильского студента-медика Самуэля Бойканера.

По данным Ynet, это произошло в национальном парке Читван в прошлую пятницу.

Уточняется, что Бойканер находился в Непале в составе израильской делегации врачей из Университета Бен-Гуриона, работавших волонтерами в местной больнице.

Молодой человек въехал в парк на велосипеде и начал фотографировать природу. В какой-то момент сзади к нему подкрался дикий слон и напал на израильтянина. Бойканер скончался на месте. Водительские права помогли идентифицировать погибшего.

В данным местных СМИ, за последние полгода в парке дикие животные убили уже восемь человек.

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