Новости » Происшествия
В небе над Синаем прогремели взрывы: подробности
26.12.2023 14:00 Алина Груднева

В небе над Синаем прогремели взрывы: подробности

В небе над египетским курортным городом Дахаб на Красном море прогремели взрывы.

Об этом сообщает местный новостной канал Al Qahera.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам очевидцев, примерно в двух километрах от побережья был сбит летающих объект.

По обновленным данным, в небе над Синаем истребитель ВВС Египта перехватил беспилотник.

Что примечательно, буквально за 10 дней до этого египетские ВВС сбили в этом же районе беспилотник йеменских хути.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы