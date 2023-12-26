В небе над Синаем прогремели взрывы: подробности
В небе над египетским курортным городом Дахаб на Красном море прогремели взрывы.
Об этом сообщает местный новостной канал Al Qahera.
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По словам очевидцев, примерно в двух километрах от побережья был сбит летающих объект.
По обновленным данным, в небе над Синаем истребитель ВВС Египта перехватил беспилотник.
Что примечательно, буквально за 10 дней до этого египетские ВВС сбили в этом же районе беспилотник йеменских хути.