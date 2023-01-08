



В Москве расстреляли двух женщин и подожгли квартиру

Возгорание в доме № 23 корпус 1 на улице Дмитрия Ульянова произошло днем 8 января. Очевидцы услышали сильный хлопок, после чего из окон квартиры на 14-м этаже дома повалил черный дым.



Спасатели вытащили из сгоревшей квартиры тела трех человек. На их телах обнаружены огнестрельные ранения.



Согласно инсайдерской информации, пожар устроил 41-летний мужчина, который перед этим застрелил двух женщин, после чего поджег квартиру и застрелился сам.



В сгоревшей квартире спасатели обнаружили ружье и канистру с бензином. Судя по всему, именно они стали причиной взрывов, которые слышали соседи.









