



В Москве мужчина попросился в тюрьму вместо мобилизации

В Москве мужчина позвонил в полицию с просьбой отправить его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на "специальную военную операцию".



Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".



Неизвестный мужчина позвонил в отдел полиции по Нижегородскому району Москвы. Он рассказал, что ему 32 года и он получил повестку, но воевать не хочет.



Мужчина подчеркнул, что выбирает быть осужденным и хочет попасть в колонию, и даже готов самостоятельно прийти и сдаться правоохранителям.



Звонивший отметил, что если нужны основания для задержания он знает, как сделать "коктейль Молотова", и готов бросить в здание полиции.



Как сообщается, полицейские пока не установили, кто совершил звонок.



