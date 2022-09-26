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В Москве мужчина попросился в тюрьму вместо мобилизации
26.09.2022 17:34 Ольга Белозерова

В Москве мужчина попросился в тюрьму вместо мобилизации

В Москве мужчина позвонил в полицию с просьбой отправить его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на "специальную военную операцию".

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". 

Неизвестный мужчина позвонил в отдел полиции по Нижегородскому району Москвы. Он рассказал, что ему 32 года и он получил повестку, но воевать не хочет. 

Мужчина подчеркнул, что выбирает быть осужденным и хочет попасть в колонию, и даже готов самостоятельно прийти и сдаться правоохранителям.

Звонивший отметил, что если нужны основания для задержания он знает, как сделать "коктейль Молотова", и готов бросить в здание полиции.

Как сообщается, полицейские пока не установили, кто совершил звонок. 

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