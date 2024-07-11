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В Монреале в ходе демонтажа пропалестинского лагеря вспыхнули беспорядки
11.07.2024 08:09 Алина Груднева

В Монреале в ходе демонтажа пропалестинского лагеря вспыхнули беспорядки

Полиция Монреаля демонтировала пропалестинский лагерь на территории университет Макгилла, который был вынужден закрыть свой кампус в центре города из-за акции протеста.

"Это официально был последний рубеж. В лагере больше никого нет", — сказал протестующий Феликс Берт.

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По данным полиции, во время демонтажа лагеря вспыхнули беспорядки. Один человек был арестован за нападение на сотрудника службы безопасности.

По словам министра высшего образования Паскаля Дери, атмосфера в кампусах стала токсичной.  Он выразил надежду на то, что к началу осенних занятий ситуация станет спокойнее.
 

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