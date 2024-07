В Монреале в ходе демонтажа пропалестинского лагеря вспыхнули беспорядки

Полиция Монреаля демонтировала пропалестинский лагерь на территории университет Макгилла, который был вынужден закрыть свой кампус в центре города из-за акции протеста.



"Это официально был последний рубеж. В лагере больше никого нет", — сказал протестующий Феликс Берт.



По данным полиции, во время демонтажа лагеря вспыхнули беспорядки. Один человек был арестован за нападение на сотрудника службы безопасности.



По словам министра высшего образования Паскаля Дери, атмосфера в кампусах стала токсичной. Он выразил надежду на то, что к началу осенних занятий ситуация станет спокойнее.



