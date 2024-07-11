В Монреале в ходе демонтажа пропалестинского лагеря вспыхнули беспорядки
Полиция Монреаля демонтировала пропалестинский лагерь на территории университет Макгилла, который был вынужден закрыть свой кампус в центре города из-за акции протеста.
"Это официально был последний рубеж. В лагере больше никого нет", — сказал протестующий Феликс Берт.
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По данным полиции, во время демонтажа лагеря вспыхнули беспорядки. Один человек был арестован за нападение на сотрудника службы безопасности.
По словам министра высшего образования Паскаля Дери, атмосфера в кампусах стала токсичной. Он выразил надежду на то, что к началу осенних занятий ситуация станет спокойнее.
Montreal Police have moved in at the Pro-Hamas encampment at McGill University after Pierre Poilievre called for the dismantling of 'hate camps.'— Mark Slapinski (@mark_slapinski) July 10, 2024
Do you support police action against the occupiers? pic.twitter.com/TieNN9QAwE