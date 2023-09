В Мексике самолет упал на жилые дома: погибли все пассажиры – видео

Частный самолет упал на жилой дом в мексиканском городе Сантьяго-Тенанго, который был на момент аварии пуст.



Небольшой самолет летел из Веракруса в аэропорт Фелипе Анхелес в Мехико, однако не рухнул на землю, когда пилот потерял управление.



По сообщениям служб, на борту воздушного судна находились три человека. Все они погибли в результате аварии.



Упавший самолет также повредил дома, вызвав пожар. При этом никто из находившихся на земле местных жителей не пострадал.

🇲🇽 MÉXICO ▪️ Small plane crashed into a house in Santiago Tenango, 3 people died (9/13)



🇲🇽 Мексика ▪️ Маленький літак впав на будинок у Сантьяго Тенанго, 3 людини загинули



🇲🇽 Mexiko ▪️ Kleinflugzeug stürzte in ein Haus in Santiago Tenango, 3 Menschen starben pic.twitter.com/dnNGTRwqz8