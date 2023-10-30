



В Мексике из-за урагана "Отис" погибли почти 40 человек

Около 17 тыс. солдат и полицейских направлены в мексиканский курортный город Акапулько, где после мощного урагана, обрушившегося на регион, наблюдается массовое мародерство.



На видеозаписях видно, как люди забирают из магазинов продукты питания и воду, а другие уходят с дорогими электронными приборами и одеждой из торговых центров.



Известно, что в результате урагана "Отис" погибли 39 человек.



Сотни тысяч людей остаются без электричества и воды.



Отис" обрушился на тихоокеанское побережье в среду, скорость ветра достигала 266 км/ч. Всего за 12 часов он превратился из тропического шторма в ураган пятой категории - самой сильной категории.