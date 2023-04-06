



В Мексиканском заливе разбился легкомоторный самолет: есть жертвы

В Мексиканском заливе потерпел крушение легкомоторный самолет вскоре после взлета из Венеции, штат Флорида.



По данным полиции, из воды были извлечены тела двух погибших в возрасте 50 до 60 лет.



На месте крушения продолжают работать водолазы. Полиция сотрудничает с береговой охраной США и офисом шерифа округа Сарасота.



Причина крушения самолета устанавливается. В настоящее время собираются его обломки. В момент падения воздушного судна погода была безветренной. Начато расследование.

