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В Мексиканском заливе разбился легкомоторный самолет: есть жертвы
06.04.2023 20:31 Алина Груднева

В Мексиканском заливе разбился легкомоторный самолет: есть жертвы

В Мексиканском заливе потерпел крушение легкомоторный самолет вскоре после взлета из Венеции, штат Флорида.

По данным полиции, из воды были извлечены тела двух погибших в возрасте 50 до 60 лет.

На месте крушения продолжают работать водолазы. Полиция сотрудничает с береговой охраной США и офисом шерифа округа Сарасота.

Причина крушения самолета устанавливается. В настоящее время собираются его обломки. В момент падения воздушного судна погода была безветренной. Начато расследование.
 

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