



В Ливии приговорили к смерти 23 человека, причастных к ISIS

Суд в Ливии приговорил 23 человека к смертной казни и еще 14 к пожизненному заключению за участие в кампании боевиков “Исламского государства”, во время которой они обезглавили египетских христиан и захватили город Сирт в 2015 году. Об этом пишет Reuters.



Ливийский суд также вынес приговоры другим фигурантам: одному – 12 лет заключения, шестерым – 10 лет, одному – 5 лет, еще шестерым – 3 года. Пятерых мужчин оправдали, еще трое скончались до начала судебного процесса.



Ливийская ветвь ISIS считается одной из самых сильных после иракской и сирийской. По данным следствия, ее участники атаковали гостиницу Corinthia в Триполи, где убили девять человек, обезглавили десятки египетских христиан, а позже показали это в пропагандистских фильмах.



Боевики захватили территории Бенгази, Дерни и Адждабии на востоке Ливии, в частности, город Сирт, который удерживали до конца 2016 года.