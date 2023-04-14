



В Ливане пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков

Силы безопасности Ливана изъяли около 10 миллионов таблеток каптагона, которые должны были быть переправлены контрабандой в Сенегал, а затем в Саудовскую Аравию, сообщил в пятницу министр внутренних дел Бассам Мавлави в Twitter.



По словам Мавлави, наркотики были обнаружены в партии резинового угля во время операции, в ходе которой четыре человека были арестованы в районе Аль-Кубба на севере Ливана.



Каптагон — смесь амфетаминов, также известная как "кокаин для бедняков", — один из самых популярных наркотиков среди молодежи на Ближнем Востоке.



По словам сотрудников службы безопасности этих стран, большие количества производятся в Сирии и переправляются контрабандой через соседние Ливан и Иорданию в страны Персидского залива.



В 2021 году Саудовская Аравия ввела запрет на импорт ливанских товаров из-за контрабанды наркотиков.



В прошлом месяце Министерство финансов США наложило санкции на двух граждан Ливана, обвиняемых в причастности к контрабанде каптагона из Сирии.

