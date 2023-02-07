



В Латвии масштабный пожар на заводе выпускающем беспилотники

В латвийском городе Марупе вспыхнул пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. Аппараты, сделанные на этом заводе, передавали Украине. Об этом сообщает Delfi.



Огонь вспыхнул после обеда 7 февраля. На место прибыли пожарные, пытающиеся потушить пожар. В результате пожара образовалось сильное задымление. Жителей призывают закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию. На место происшествия прибыли 50 пожарных, задействованы 9 автоцистерн, 3 автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной вместимостью 35 тонн воды.



В компании Edge Autonomy подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора компании Янис Вилманис сообщил, что пожар нанес большой ущерб, однако точные ее масштабы пока неизвестны. Также пока устанавливаются и причины пожара.

Edge Autonomy основана в 2009 году. Сейчас компания является одним из ведущих поставщиков дронов в мире, экспортируя свою продукцию в более чем 70 стран мира, в том числе в Украину.