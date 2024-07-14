



В Курской области объявили об ударе по телевизионной вышке

Днем, 14 июля, в российской Курской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на телевизионной вышке.



Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Российские паблики сообщают, что по вышке ударили по меньшей мере два дрона. Также сообщается об атаке на автозаправку, которая в тот момент не работала.



Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают экстренные службы.





