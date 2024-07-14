В Курской области объявили об ударе по телевизионной вышке
Днем, 14 июля, в российской Курской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на телевизионной вышке.
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
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Российские паблики сообщают, что по вышке ударили по меньшей мере два дрона. Также сообщается об атаке на автозаправку, которая в тот момент не работала.
Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают экстренные службы.