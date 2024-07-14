Новости » Происшествия
В Курской области объявили об ударе по телевизионной вышке
14.07.2024 14:49 Алина Груднева

В Курской области объявили об ударе по телевизионной вышке

Днем, 14 июля, в российской Курской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на телевизионной вышке.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Российские паблики сообщают, что по вышке ударили по меньшей мере два дрона. Также сообщается об атаке на автозаправку, которая в тот момент не работала.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают экстренные службы.


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы