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В Крокусе заметили "любопытных" персонажей: Навальная намекнула на ФСБ
27.03.2024 04:36 Алина Груднева

В Крокусе заметили "любопытных" персонажей: Навальная намекнула на ФСБ

В сети 26 марта появилось много видео из концертного зала "Крокус Сити Холла", где был совершен теракт.

В сети внимание многих привлекли четверо мужчин, которые были одинаково одеты. 

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Они сидели на одинаковом расстоянии вдоль прохода и начали вести съемку еще до стрельбы. Когда все началось, они начали кричать "закрыть двери".

"Кто же эти загадочные, крепкие ребята? Вы как думаете, друзья?  Не удивлюсь, если через несколько дней, в них идентифицируют сотрудников ФСБ, которые участвовали в этой жесточайщей атаке на мирных людей", - прокомментировала Юлия Навальная.
 

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