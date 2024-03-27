



В Крокусе заметили "любопытных" персонажей: Навальная намекнула на ФСБ

В сети 26 марта появилось много видео из концертного зала "Крокус Сити Холла", где был совершен теракт.



В сети внимание многих привлекли четверо мужчин, которые были одинаково одеты.



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Они сидели на одинаковом расстоянии вдоль прохода и начали вести съемку еще до стрельбы. Когда все началось, они начали кричать "закрыть двери".



"Кто же эти загадочные, крепкие ребята? Вы как думаете, друзья? Не удивлюсь, если через несколько дней, в них идентифицируют сотрудников ФСБ, которые участвовали в этой жесточайщей атаке на мирных людей", - прокомментировала Юлия Навальная.

