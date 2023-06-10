



В Колумбии 4 детей найдены в джунглях через пять недель после авиакатастрофы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что четверо детей из общины коренных народов Колумбии были найдены живыми на юге страны в пятницу. Это произошло более чем через пять недель после того, как самолет, на котором они летели, разбился в джунглях.



Дети были найдены военными недалеко от границы колумбийских провинций Какета и Гуавьяре, недалеко от места крушения небольшого самолета.

~ Anak² yg dilindungi malaikat ~



1 Mei 2023 TU, Cessna 206 H HK-2803 Colombia terbang di atas hutan Amazon.



Cessna itu jatuh di hutan. Pilot & 2 org dewasa ditemukan tewas. Tp 4 anak menghilang.



40 hari kemudian, anak² itu ditemukan. Lemah & kurang gizi, tp selamat. pic.twitter.com/y4nJRnDkbF — The Ekliptika Institute (@marufins) June 10, 2023

#LoÚltimo | En desarrollo de la operación humanitaria para localizar la aeronave Cessna 206, desaparecida desde el pasado 01 de mayo, en la profunda selva entre #Caquetá y #Guaviare, nuestras Fuerzas Especiales mantienen la búsqueda de los siete ocupantes. (1)#SiempreFirmes pic.twitter.com/Id4X6nIEwc — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 15, 2023

Самолет Cessna 206 перевозил семь человек по маршруту между Араракуарой и Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, когда рано утром 1 мая у него отказал двигатель. В результате крушения погибли трое взрослых, включая пилота, их тела были найдены внутри самолета.Четверо детей в возрасте 13, 9 и 4 лет, а также 12-месячный младенец выжили.“Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся… в колумбийских джунглях, оказались живыми”, – написал Петро в Twitter.Спасатели с помощью поисковых собак ранее находили выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия, сделанные из джунглей. В спасательных операциях участвовали самолеты и вертолеты армии и ВВС Колумбии.