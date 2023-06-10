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джунгли
10.06.2023 08:32 Наталья Богинская

В Колумбии 4 детей найдены в джунглях через пять недель после авиакатастрофы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что четверо детей из общины коренных народов Колумбии были найдены живыми на юге страны в пятницу. Это произошло более чем через пять недель после того, как самолет, на котором они летели, разбился в джунглях.

Дети были найдены военными недалеко от границы колумбийских провинций Какета и Гуавьяре, недалеко от места крушения небольшого самолета.

Самолет Cessna 206 перевозил семь человек по маршруту между Араракуарой и Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, когда рано утром 1 мая у него отказал двигатель. В результате крушения погибли трое взрослых, включая пилота, их тела были найдены внутри самолета.

Четверо детей в возрасте 13, 9 и 4 лет, а также 12-месячный младенец выжили.

“Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся… в колумбийских джунглях, оказались живыми”, – написал Петро в Twitter.

Спасатели с помощью поисковых собак ранее находили выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия, сделанные из джунглей. В спасательных операциях участвовали самолеты и вертолеты армии и ВВС Колумбии.
 

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